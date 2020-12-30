تسجيل 8 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 07:16 مساء
عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، الأربعاء، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لـ26 عينة، حيث تبين سلبية 18 عينة، وإيجابية ثماني حالات بواقع حالتين من مدينة جالو، وخمس حالات من مدينة أجخرة وحالة واحدة من مدينة بنغازي، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة الطبية بموقع «فيسبوك».

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وحتى الثلاثاء، وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 99 ألفًا و935 حالة، منها 27 ألفًا و203 إصابات نشطة، و71 ألفًا و273 متعافى، في حين توفي 1459 آخرون منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس الماضي.

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