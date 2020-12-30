«مكافحة الأمراض»: 585 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 861 مصابا، في حين توفى 15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

واستلم المركز 3657 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1504 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 920 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 192 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 28 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 93 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 202 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 258 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني سرت 44 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 3 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 10 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 134 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 52 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 216 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 99 ألفا و935 حالة، منها 27 ألفا و203 إصابات نشطة، و71 ألفا و273 متعافى، في حين توفى 1459 آخرون منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس الماضي.