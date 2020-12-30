صنع الله يرأس أول اجتماع لاستعراض نشاط شركة السرير

صنع الله خلال أحد اجتماعات المؤسسة الوطنية للنفط، 23 ديسمبر 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

انعقد الاجتماع الأول لاستعراض نشاط شركة السرير للعمليات النفطية منذ تأسيسها حديثا كشركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «فنترسهال» الألمانية.

ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، خلال رئاسته الاجتماع أمس الثلاثاء، برئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة ومديري الإدارات، موضحا أن الشركة ستعمل في منطقتي التعاقد 91 و107، بعدما كانت ضمن حوزة شركة «فنترسهال»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحددت المنطقتان طبقا لاتفاقية المقاسمة «الإبسا» الموقعة مع الشركة الألمانية، بناء على مذكرة تفاهم اعتمدت في العام 2010، حيث باشرت مؤسسة النفط التفاوض مع الشركة لوضع هذه المذكرة حيّز التنفيذ.