استبدال كوابل محروقة بحي أرض لملوم في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 04:53 مساء
استبدال كوابل محروقة بحي أرض لملوم في بنغازي، 29 ديسمبر 2020. (كهرباء الموقتة)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، استبدال كوابل مفردة محروقة في محطة فرعية بحي أرض لملوم.

ونوهت الشركة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، بجهود قسم الصيانة بدائرة توزيع غرب بنغازي التابعة لإدارة توزيع سهل بنغازي في استبدال الكوابل.

- «كهرباء الموقتة»: تركيب محطة محمولة لمعالجة تذبذب الكهرباء بأوجلة

والأربعاء، أصدر رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة الدكتور فخري المسماري، تعليماته بضرورة تركيب محطة محمولة «220/30 ك.ف» لمعالجة تذبذب التيار الكهربائي داخل منطقة أوجلة والمناطق المجاورة لها.

استبدال كوابل محروقة بحي أرض لملوم في بنغازي، 29 ديسمبر 2020. (كهرباء الموقتة)
استبدال كوابل محروقة بحي أرض لملوم في بنغازي، 29 ديسمبر 2020. (كهرباء الموقتة)
استبدال كوابل محروقة بحي أرض لملوم في بنغازي، 29 ديسمبر 2020. (كهرباء الموقتة)
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