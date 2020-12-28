معيتيق يتابع مع مجلس التخطيط الوطني إجراءات توحيد المؤسسات والميزانية العامة للدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 05:27 مساء
اجتماع معيتيق مع مجلس التخطيط الوطني. الاثنين 28 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس التخطيط الوطني، مفتاح الحرير، وعدد من المسؤولين بالمجلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع «خصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوحيد المؤسسات الحكومية وما تم اتخاذه بشأن توحيد مخرجات الميزانية العامة للدولة، بالإضافة لبحث آليات تنفيد مشروعات التنمية وتدعيم اللامركزية».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس جرى خلاله «التأكيد على تفعيل دور مجلس التخطيط الوطني لممارسة اختصاصاته من خلال تفعيل مجالس التخطيط في البلديات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم يبدأ تناول لقاح «كورونا» وسط مخاوف من السلالات الجديدة.. والإغلاقات تعود ...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
الولايات المتحدة تكشف مصير منفذ تفجير ناشفيل
دولى
السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب «كورونا»
عربى
نادي «سانتوس» ينفي تحطيم ميسي رقم لاعبه الأسطوري بيليه
رياضة عالمية
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير لقاح «موديرنا» الجينات البشرية؟