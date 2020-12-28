صنع الله: شركة البحر المتوسط النفطية تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على أصولها بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 12:54 مساء
صنع الله خلال رئاسته الجمعية العمومية لشركة البحر المتوسط للخدمات النفطية، 27 ديسمبر 2020، (مؤسسة النفط)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن لجنة إدارة شركة البحر المتوسط للخدمات النفطية تبذل جهودًا كبيرة للمحافظة على أملاك وأصول للشركة بالخارج، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العالم، المتمثلة في ظل انتشار جائحة فيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك خلال رئاسة صنع الله اجتماع الجمعية العمومية لشركة البحر والشركات التابعة لها للعام 2020، أمس الأحد، بصالة الاجتماعات بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة النفطي، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وشهد الاجتماع عرض نشاط الشركة خلال العام 2020، والإطلاع على المصروفات الفعلية مقارنة بالميزانية المعتمدة، إضافة إلى مناقشة خطة العمل، والميزانية المقترحة للسنة المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع، اعتمدت الجمعية العمومية برنامج العمل المقترح للشركة، ويشمل تطوير برامجها وأعمالها لزيادة نشاطها.

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