وصول 50 شاحنة وقود وشحنة مستلزمات طبية لبلدية سرت خلال يومين

مقر بلدية سرت (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت بلدية سرت عن وصول 50 شاحنة محملة بالوقود، وست شاحنات محملة بأسطوانات غاز للمدينة خلال اليومين المقبلين، بالإضافة إلى شحنة كبيرة من الإمدادات والمستلزمات الدوائية والمعدات الطبية لكل المرافق الصحية.

وقالت البلدية في بيان اليومإن وصول هذه الإمدادات يأتي بناء على لقاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر، اليومين الماضيين، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، ووفد يضم أعيان ومشائخ وممثلي التركيبة الاجتماعية بسرت، وتحقيق مخرجاته ونتائجه.

وبحسب البيان، فسيتم توفير قافلة سلع تموينية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية تشمل 185 صندوق شاي، و4016 صندوق حليب معلب، و8340 كيس دقيق، و3240 كيس أرز، و13750 صندوق مكرونة، و4665 صندوق زيت، وعشرة آلاف صندوق طماطم، و2010 صناديق تين.

فيما أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت أنه سيتم الإشراف على توزيع هذه السلع والمواد الصحية والبنزين وغاز الطهي، من خلال لجان إشراف سيتم تشكيلها اليوم.