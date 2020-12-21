برنامج توعوي بمدرسة «البسمة» في سرت حول مكافحة فيروس «كورونا»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 07:54 مساء
عدد من طلاب مدرسة «البسمة» بسرت الحاضرين ورشة التوعية. (بوابة الوسط)

أقيم بقاعة مدرسة «البسمة المتألقة للتعليم الأساسي» بمدينة سرت ورشة عمل تحت عنوان «بالعلم نتحدى كورونا»، قدمها مدير قسم العزل بمستشفى بن سينا التعليمي منسق فريق مكافحة العدوى، الدكتور سيف العرب عتيق الغزالي.

وناقش الدكتور سيف العرب عتيق خلال الورشة أبرز النقاط حول جائحة كورونا، وقدم تعريفا بالتحديث الأخير لهذا المرض من الأعراض إلى اللقاحات المُكتشفة وأهمية توعية الأطفال وتثقيفهم بطرق وأساليب مبتكرة.

كما أوضح المحاضر أيضا آخر المستجدات الوبائية لفيروس كورونا بمدينة سرت، مشيرا إلى أن عدد الوفيات بسرت بسبب هذا الفيروس حتى الآن 31 حالة وفاة، وأن عدد الحالات المصابة المؤكدة حاليا قرابة 400 حالة.

وكشف المحاضر المشاكل والمختنقات التي تواجه أقسام العزل والرصد والتقصي بسرت من نقص الإمكانات الطبية والدعم ومشغلات معمل «بي سي ار» بالمدينة، إضافة إلى مكافأة العاملين بلجان مكافحة «كورونا» في البلدية.

وبعد ذلك فتح باب النقاش للإجابة عن تساؤلات الحاضرين، والذين كان من بينهم عضو اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا بسرت الدكتور هيثم أبوغرسة، ومديرو مكاتب التعليم الحر والمتابعة والصحة النفسية والنشاط المدرسي والامتحانات بمراقبة التعليم سرت، ومدير إدارة الإعلام بالمجلس التسييري سرت محمد الأميل، ومدير مدرسة «البسمة المتألقة»، وعدد من المعلمات والإخصائيات الاجتماعيات وشبيبة الهلال الأحمر وطلاب بالمدرسة.

عدد من الحاضرين للورشة التوعوية بمدرسة «البسمة». (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج فلوسنا | مَن يشرعن الفساد ويدافع عنه في ليبيا
فيديو
«فرانس برس»: ترامب يبحث كل الخيارات لقلب نتائج الانتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن
دولى
حساء البطاطا الحلوة
كوجينة
تفكيك إحدى أكبر شبكات تهريب التبغ في اليونان
منوعات
مسؤول حكومي: روسيا أرسلت مئات الجنود ومعدات ثقيلة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى
دولى
اجتماع طارئ للحكومة البريطانية وسط «توتر» بسبب سلالة «كورونا» الجديدة
دولى
(فيديو) ميلان يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي وسط غياب إبراهيموفيتش
رياضة عالمية
السعودية تعلق رحلات الطيران وتغلق حدودها بسبب السلالة الجديدة من «كورونا»
عربى
بيليه يهنئ ميسي برسالة مؤثرة بعد معادلته رقمه القياسي
رياضة عالمية
مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين «إرهابيين» في نيجيريا
دولى
«فرانس برس»: إنقاذ عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة شمال غرب نيجيريا
دولى
«النقل السريع»: تشغيل الرحلات من طرابلس إلى بنغازي وطبرق والقاهرة بداية من ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرنسي يحطم الرقم القياسي لأطول فترة في الثلج