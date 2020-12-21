ارتفاع الدولار والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزادت العملة الأميركية ثمانية قروش إلى 5.72 دينار من 5.64 دينار، كما ارتفع الجنيه الاسترليني ستة قروش إلى 7.57 دينار من 7.51 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين ثبت سعر اليورو عند 6.90 دينار، والليرة التركية عند 0.74 دينار، والعملة التونسية عند 2.17 دينار.

والأربعاء الماضي، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي توحيد سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي ما يعادل الدولار 4.48 دينار، ابتداء من 3 يناير المقبل؛ على أن يسري هذا السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية.