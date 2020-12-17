فتح باب التجنيد للعناصر النسائية في أقسام المرور بطرابلس

مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن طرابلس فتح باب القبول لتجنيد العناصر النسائية للعمل بهيئة الشرطة في أقسام المرور بالمديرية.

ويجب توافر شروط في المتقدمة وهي «أن تكون مواطنة ليبية، ومتمتعة بالحقوق المدنية، وغير متزوجة من أجنبي، ولا يقل سنها عن 18 سنة، ولا تزيد على ثلاثين، موافقة ولي الأمر»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتشمل الشروط أيضا: «أن تكون حسنة السيرة والسلوك، ولا يكون قد حكم عليها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو كان قد رد إليها اعتبارها، وألا يكون قد سبق عزلها أو فصلها بقرار تأديبي، وأن تكون لائقة صحيا بالكشف الطبي».

كما يجب أن تقدم شهادتي ميلادها وميلاد الوالدة، والرقم الوطني، وست صور شخصية، إضافة إلى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، واجتياز الدورة التدريبية التي تعقد بمعهد تدريب الشرطة، لقبولها في أقسام المرور داخل طرابلس.