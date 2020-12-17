فتح باب التجنيد للعناصر النسائية في أقسام المرور بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 01:52 مساء
مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن طرابلس فتح باب القبول لتجنيد العناصر النسائية للعمل بهيئة الشرطة في أقسام المرور بالمديرية.

ويجب توافر شروط في المتقدمة وهي «أن تكون مواطنة ليبية، ومتمتعة بالحقوق المدنية، وغير متزوجة من أجنبي، ولا يقل سنها عن 18 سنة، ولا تزيد على ثلاثين، موافقة ولي الأمر»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتشمل الشروط أيضا: «أن تكون حسنة السيرة والسلوك، ولا يكون قد حكم عليها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو كان قد رد إليها اعتبارها، وألا يكون قد سبق عزلها أو فصلها بقرار تأديبي، وأن تكون لائقة صحيا بالكشف الطبي».

كما يجب أن تقدم شهادتي ميلادها وميلاد الوالدة، والرقم الوطني، وست صور شخصية، إضافة إلى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، واجتياز الدورة التدريبية التي تعقد بمعهد تدريب الشرطة، لقبولها في أقسام المرور داخل طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإعلان عن أول محطة فحص لفيروس «كورونا» تعمل بشكل آلي
دولى
أميركا تسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بـ«كورونا»
دولى
إنييستا يغيب لفترة طويلة عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية
رياضة عالمية
رونالدو يهدر ركلة جزاء في تعادل يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
النيابة العامة الفرنسية تطلب الموافقة على ترحيل صهر بن علي إلى تونس
دولى
تحطم مروحية عسكرية في الجزائر ومصرع طاقمها «فيديو»
عربى
المعارضة الصومالية تحث تركيا على عدم إرسال أسلحة إلى وحدة بالشرطة
دولى
بعد نداء ليبيا.. «كاف»: 21 مدربا مهددون بالاستبعاد من مقاعد القيادة في دوري ...
رياضة محلية
الطوباشي لـ«بوابة الوسط»: هناك خلل في الرياضة الليبية ولابد من وضع معايير
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير
ليبيا
العملات الدولية تتراجع أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هؤلاء يجب نقلهم إلى المستشفى حتى لو كانت أعراض «كورونا» بسيطة