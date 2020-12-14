انطلاق فعاليات الملتقى الأول للقيادات الأمنية بالمنطقة الوسطى

الملتقى الأول للقيادات الأمنية بالمنطقة الوسطى. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

انطلقت صباح اليوم الإثنين، مناشط وفعاليات الملتقى الأول للقيادات الأمنية بالمنطقة الوسطى بمديريات أمن (الخمس، ترهونة، مسلاته، القره بولي، مصراته زليتن) والتي يستضيفها ديوان وقاعات مديرية أمن الخمس لمدة أربعة أيام متتالية.

وقالت وازرة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع أمني موسع عقد برئاسة مدير أمن الخمس ومديرو الأمن بالمنطقة الوسطى ومساعديهم للشؤون الأمنية.

وأثنى مدير أمن الخمس خلال الاجتماع على الاستجابة الفعالة من قبل مديري الأمن بالمنطقة الوسطى المستهدفة للملتقى ومساهمتهم المتميزة من أجل إنجاحه للوصول إلى رؤى ومرتكزات تعزز مبادي التنسيق والتكامل الأمني بين مديريات الأمن بما يحقق ويكرس وزارة الداخلية بهذا الخصوص ويضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية والأمنية للمواطن.

وأضافت وزارة الداخلية أن الاجتماع الأمني استعرض الآليات والمقترحات والآراء التي طرحها مديرو الأمن بالمنطقة الوسطى حول تعزيز التواصل والتكامل والتنسيق الأمني بين المديريات.

وأشارت الوزارة إلى اتفاق المشاركين بشأن العمل خلال أيام الملتقى على «صياغة استراتيجية عملية أمنية ناجحة على مستوى هذه المديريات تحاكي استراتيجية وزارة الداخلية التي تتضمن وتهدف إلى السعي وراء تطوير قدرات مديريات الأمن».

ونوهت الوزارة إلى أن فعاليات الملتقى الأول للقيادات الأمنية بالمنطقة الوسطى ستتواصل طيلة أربع أيام متتالية لمناقشة المحاور والمواضيع التي تضمنتها أجندة هذا الملتقى.

الملتقى الأول للقيادات الأمنية بالمنطقة الوسطى. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

الملتقى الأول للقيادات الأمنية بالمنطقة الوسطى. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)