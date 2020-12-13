«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحلين الغربي والشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، تصل سرعتها ما بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 أمتار و4.5 متر.



وأوضح أن هذ التحذير يبدأ من الحادية عشرة صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي وينتهي عند الثانية ظهر غدٍ الإثنين.



كما حذر المركز من رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية على الساحل الشرقي تتحول غدا إلى شمالية غربية، وتصل سرعتها إلى مابين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح مابين بين 3 أمتار و4.5 متر.



ونوه بأن بداية صلاحية التحذير في الحادية عشرة صباح اليوم الأحد ونهايته في الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل.



وقبل ذلك، توقع المركز سقوط أمطار متفرقة في الشمال الليبي اليوم الأحد، تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية، خصوصا على سهل بنغازي والجبل الأخضر، مصحوبة بسحب رعدية واحتمال سقوط حبات البرد «التبروري»، مما قد يؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.