مقتل أفريقيَّين بعد هجوم عصابة سرقة عليهما في سرت

أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت).

أكد مصدر طبي بمسشفى سرت وشهود عيان في منطقة الأربعين بالمدينة مقتل شخصين يحملان الجنسية التشادية، خلال اقتحام عصابة مسلحة موقع سكني لعمال مهاجرين بمحلة الأربعين.



وأوضحت المصادر، اليوم الأحد، أن ثلاثة من العمال المقيمين بالمكان تعرضوا للاعتداء، إذ طالبتهم العصابة المسلحة، التي اقتحمت مقر إقامتهم مساء أمس السبت بتسليم ما لديهم من مبالغ مالية وهواتف محمولة وشاشات تلفزيون.



وبعد فرار العصابة وخروج العمالة من موقعهم السكني، تسارع المواطنون بعد سماعهم بالواقعة وأسعفوا ثلاثة أفارقة أحدهم نيجيري وآخرين تشاديين تعرضوا للاعتداء، ونقل الثلاثة إلى مستشفى ابن سينا بسرت، وكانت حالتهم الصحية خطيرة، ليفارق اثنان منهم الحياة، نتيجة تعرضهما لنزيف دموي وكسور كبيرة.

ويتواصل مسلسل السرقات في سرت من قبل عناصر مسلحة تعمل على نهب أرزاق العمال، وسرقة سيارات المواطنين يوميا.