«مكافحة الأمراض»: 762 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 10:54 صباحا
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 592 مصابا، في حين توفي 12 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 5120 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1692 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1150 عينة، ومختبر فرع المركز مصراتة 594 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 53 عينة، ومختبر فرع المركز ترهونة 49 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 427 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 238 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 103 عينات.

إضافة إلى المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد 85 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 91 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 155 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق عينتين، ومختبر المركز المرجعي زليتن 219 عينة.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 84 ألفا و849 حالة، منها 28 ألفا و333 نشطة، و55 ألفا و304 متعافين، ووفاة 1212 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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