«صحة الموقتة» توجه المستشفيات بعدم التعامل مع أي وافد إلا بعد إبراز بطاقة الحصر الأمنية

شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، اليوم الأحد، بعدم تعامل جميع المستشفيات والعيادات العامة والخاصة، مع أي وافد من أي جنسية إلا بعد إبراز بطاقة الحصر الأمنية المعلوماتية، مشددًا على أن المستشفى أو العيادة التي تخالف ذلك ستعرض نفسها للمساءلة القانونية.

ونشرت وزارة الصحة نص قرار وتوجيهات الوزير للمديرين العاملين بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمديرين العاملين بإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، والمديرين العاملين بالمراكز الطبية والتخصصية، والمديرين العاملين بالمستشفيات والمصحات الخاصة والعامة.

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وجاء قرار وزير الصحة بناء على توصيات من وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف.