أمين مساعد جامعة الدول العربية: قمة برلين أسست لعمليات التقارب في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 05:11 مساء
السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال حوار لموقع مبتدأ المصري, (الإنترنت)

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن قمة برلين وضعت الأساس لكل عمليات التقارب التي تحدث في ليبيا حاليًا، سواء عسكريًّا لوقف إطلاق النار أو سياسيًّا، أو أي مسارات أخرى موجودة.

وأضاف زكي، في حواره مع موقع «مبتدأ» المصري، أن الأمم المتحدة قائدة العمل الدولي فيما يتعلق بليبيا، لذلك لا يجب أن يكون هناك جهد يناقض جهود الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن الجهود الأميركية والروسية ليست نشيطة في المجال السياسي في ليبيا على الرغم من كونهما أكبر قوتين في العالم.

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وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن هناك أيادي كثيرة «ما زالت تحاول التأثير على الوضع»، كما أن هناك مصالح في الداخل الليبي ليس من السهل تحييدها، لكن المجتمع الدولي أصبح يعلم تمامًا ما هو المسار التي يجب أن تذهب فيه الأمور لكي تحل الأزمة الليبية.

وقال إن تعيين نيكولاي ميلادينوف مبعوثًا أمميًّا جديدًا لليبيا، شيء جيد لأنه شغل قبل ذلك منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكان على علاقات طيبة مع جميع الأطراف، مؤكدًا أنه يعي أن الملف الليبي مختلف وله تعقيدات وأبعاد مختلفة، كما أنه متفهم لدور جامعة الدول العربية وضرورة دعمها.

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