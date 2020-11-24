توزيع «كورونا» في ليبيا.. حالات الشفاء تتخطى الإصابات

كوادر طبية في أحد مراكز العزل، (أرشيفية: الإنترنت)

تخطت حالات الشفاء بفيروس كورونا المستجد، الإصابات المسجلة في البلاد بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 707 إصابات جديدة بالفيروس مقابل تسجيل 712 حالة شفاء، و13 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المركز في بيانه رقم «258»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 3708 عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 3001 عينة، وإيجابية 707 عينات، بينها 559 حالة جديدة، 148 حالة مخالطة.

«مكافحة الأمراض»: 707 إصابات جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

وتوزعت الحالات بحيث سجلت طرابلس 316 حالة جديدة، و43 مخالطة، ورقدالين 5 حالات جديدة، وزليتن 41 حالة جديدة، و24 مخالطة، وجادو حالتين جديدتين، وفي الخمس تم تسجيل 11 حالة جديدة، و5 حالات مخالطة، والعجيلات 12 حالة جديدة، وزوارة حالتين جديدتين و4 حالات مخالطة، والقرة بوللي 13 حالة جديدة، وإجدابيا 6 حالات جديدة وحالتين مخالطة، والزاوية الغرب 5 حالات جديدة وحالتين مخالطتين.

كما تم تسجيل حالتين جديدتين في السبيعة، والرحيبات حالة جديدة وباطن الجبل 3 حالات جديدة، والرجبان حالتين جديدتين وحالة مخالطة، والعواتة حالة جديدة، والزهراء حالة جديدة، وقصر الأخيار 12 حالة جديدة، والجميل 3 حالات جديدة، وصبراتة 8 حالات جديدة و17 مخالطة، وغريان 8 حالات جديدة، وصرمان 14 حالة جديدة، والزنتان 20 حالة جديدة، وقصر بن غشير 18 حالة جديدة وحالة مخالطة، وكاباو حالتين جديدتين.

وفي بني وليد تم تسجيل حالة جديدة و3 حالات مخالطة، والماية 14 حالة جديدة، وجنزور 4 حالات جديدة وحالة مخالطة، وترهونة 8 حالات جديدة، ومصراتة 45 حالة مخالطة، والقلعة حالة جديدة، ويفرن 23 حالة جديدة.

بينما توزعت حالات الشفاء إذ تصدرت طرابلس بـ475 حالة، و5 حالات في الخمس وحالة في إجدابيا، و8 حالات في مزدة، و65 حالة في مصراتة، و35 حالة في الزنتان، و19 حالة في صرمان، و79 حالة في بني وليد، و10 حالات في زوارة، و15 حالة في زليتن.

فيما توزعت حالات الوفاة الثمانية بتسجيل حالة واحدة في كل من صبراتة وظاهر الجبل ومصراتة والحوامد وزوارة وطرابلس، وحالتين في الخمس.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 79 ألفًا و180 حالة، بينها 27 ألفًا و766 حالة نشطة، و50 ألفًا و304 متعافين، فيما توفي 1110 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في البلاد مارس الماضي.