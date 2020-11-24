«مكافحة الأمراض»: 707 إصابات جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 10:26 صباحا
قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي, (صحة الوفاق)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 707 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 712 حالة شفاء، و13 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المركز في بيانه رقم «258»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 3708 عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 3001 عينة، وإيجابية 707 عينات، بينها 559 حالة جديدة، 148 حالة مخالطة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 1128 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و1300 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و145 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و305 عينات من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و88 عينة من مختبر فرع المركز الوطني غريان، و188 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

إضافة إلى 94 عينة من مختبر بلدية سوق الجمعة، و80 من المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، و14 من مختبر فرع المركز الوطني أجدابيا، و30 من مختبر فرع المركز الوطني ترهونة، و197 من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و138 من مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 79 ألفًا و180 حالة، بينها 27 ألفًا و766 حالة نشطة، و50 ألفًا و304 متعافين، فيما توفي 1110 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في البلاد مارس الماضي.

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