مؤسسة النفط تدعم جهود استكمال مركز السكري بمنطقة قصر أحمد في مصراتة

اجتماع مصطفى عبد الله صنع الله مع مدير إدارة الصيدلة المكلف بديوان وزارة الصحة بحكومة الوفاق الدكتور محمد سالم صنع الله، 19 نوفمبر 2020. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى عبد الله صنع الله، الخميس، مع مدير إدارة الصيدلة المكلف بديوان وزارة الصحة بحكومة الوفاق الدكتور محمد سالم صنع الله، مساهمة المؤسسة في استكمال مشروع مركز «قصر أحمد» لعلاج مرضى السكري والذي بدأ انشاءه بالمجهود الذاتي.

وتطرق الاجتماع إلى مقترح «إنشاء مركز لإعادة التأهيل لمبتوري الأطراف وكذلك عدة مواضيع أخرى تهم المنطقة»، وذلك ضمن «جهود المؤسسة الوطنية للنفط لدعم قطاع الصحة وتشجيع الجهود المحلية الذاتية»، حسب بيان منشور على صفحة المؤسسة بموقع «فيسبوك»، الجمعة.

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وأشار البيان إلى مباركة صنع الله الجهود الذاتية ومساهمات أهل الخير لوضع اللبنة الأولى لمشروع مركز «قصر أحمد»، موضحا أن مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في استكمال هذا العمل ستساعد في «توفير أفضل الخدمات الصحية الضرورية لمرضى السكري سواء في منطقة قصر أحمد وببلدية مصراتة والمناطق المجاورة بشكل عام».

وحضر الاجتماع، مدير ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدائم، ورئيس قسم المتابعة بإدارة التنمية المستدامة إبراهيم خليفة.