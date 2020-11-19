45 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة و3 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 09:23 صباحا
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة تسجيل 45 إصابة جديدة بالفيروس أمس الأربعاء.

وتعافى 91 مصابا، في حين توفي ثلاثة آخرون، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل البلدية، المنشور على صفحة اللجنة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالوباء في مصراتة إلى 6770 حالة، منها 1856 حالات نشطة، وشفاء 4710 مصابًا، بينما توفي 204 آخرون.

وسجلت ليبيا 529 حالة جديدة حسب آخر إحصائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الصادرة عن يوم الثلاثاء الماضي، من بينها 87 إصابة في مصراتة.

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