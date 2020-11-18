باشاغا في زيارة رسمية لفرنسا للقاء قيادات أمنية وسياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 02:21 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

يجري وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، يلتقي خلالها القيادات الأمنية والسياسية بفرنسا، فضلًا عن لقاء مجموعة من الشركات المتخصصة في المجالات الأمنية، وذلك بناء على دعوة من السلطات الرسمية بالجمهورية الفرنسية.

وبينما لم يوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية موعد الزيارة، قال إن الزيارة تأتي لتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني بين ليبيا وفرنسا، خصوصًا في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدريب في عديد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الأمن، حسب منشور على صفحة المكتب الإعلامي للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

باشاغا يبحث مع السفير الأوروبي التعاون في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدريب

وأمس الثلاثاء، بحث باشاغا، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، التعاون المشترك في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والبرامج التدريبية.

وقالت وزارة الداخلية إن لقاء باشاغا والسفير الأوروبي جرى خلاله «التباحث حول عدد من المواضيع الأمنية والتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومناقشة موضوع البرامج التدريبية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها لوزارة الداخلية للرفع من كفاءة رجال الأمن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقيل مسؤولًا عن أمن الانتخابات الرئاسية
دولى
دوري الأمم: إسبانيا تسحق ألمانيا بنتيجة ثقيلة وتتأهل إلى نصف النهائي
رياضة عالمية
ليبيا في مذكراته.. أوباما «انزعج» من توريط دولتين له.. وبايدن وصف خوض الحرب ...
ليبيا
لماذا تخلف المرجيني عن الدامجة والمريمي في منتخب ليبيا؟
رياضة محلية
قرار من القنصلية في صفاقس للتسهيل على الليبيين المغادرين تونس
ليبيا
عشرات آلاف الشكاوى من انتهاكات جنسية تطال حركة كشفية أميركية
منوعات
ورطة لمنتخب ليبيا.. وتونس تحلق في الصدارة بعد ساعات
رياضة محلية
نجاة أسترالي في الحادية والتسعين من حادث قفز بالمظلة
منوعات
«نيويورك تايمز»: ترامب بحث مع مستشاريه ضرب موقع نووي إيراني
دولى
شخص ينتحل شخصية طالب ثانوية لأداء امتحاناته بغريان.. وقرار عاجل من «التعليم»
ليبيا
ملتقى الحوار الليبي بتونس: ما هي اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية؟
ليبيا
بايدن يتعهد بـ3 ملايين وظيفة بـ«رواتب محترمة» ويوجه رسالة للأثرياء
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فايزر» ستطلب «قريبا جدا» الترخيص للقاحها المضاد لـ«كورونا»