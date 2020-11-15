لجنة مواجهة «كورونا» في مصراتة تعلن إصابة 37 شخصا بالفيروس

مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» في بلدية مصراتة أن إجمالي الحالات بمراكز العزل بلغ 37 حالة، يوجد 17 منها في العناية الفائقة؛ فيما توفيت حالة واحدة جديدة.

وأوضحت اللجنة في بيان مساء السبت أن إجمالي الحالات موزع إلى 18 حالة بمركز العزل التابع للمعهد القومي للأورام، وتسع في قسم العزل بمركز مصراتة الطبي، وسبع في مستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية، وثلاث حالات في المركز الصحي الكراريم، مشيرة إلى وفاة حالة في قسم العزل بمركز مصراتة الطبي.

وفي زوارة، أكد المركز الإعلامي لجهاز الطبي العسكري بالمدينة، اليوم الأحد، وفاة مسن مصاب بالفيروس يبلغ من العمر 61 عاما، وذلك داخل قسم العناية الفائقة بالمركز.