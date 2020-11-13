تونس تعلن استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 05:52 مساء
مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت وزارة النقل التونسية، استئناف نشاط النقل الجوي مع ليبيا بدءا من بعد غد الأحد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه «تبعا للاتفاق الذي تم بمقتضاه فتح الحدود البرية والجوية بين تونس وليبيا (..) تقرر استئناف نشاط النقل الجوي بين البلدين الشقيقين ابتداء من 15 نوفمبر» الحالي.

وبحسب البيان، سيتم استئناف الرحلات طبقا للبرتوكول الصحي الذي يتضمن إجراءات تيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات، وكذلك الإجراءات الصحية الواجب تطبيقها من قبل المواطنين التونسيين والليبيين، خلال تنقلهم بين البلدين في إطار التوقي من جائحة كوفيد-19.

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