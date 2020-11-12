عضو في لجنة العشرة يوضح تفاصيل الترتيبات الأمنية لفتح الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 11:48 مساء
مقر اجتماع لجنة العشرة العسكرية المقرر في مدينة سرت. (بوابة الوسط)

أعلن  عضو وفد حكومة الوفاق في لجنة العشرة العسكرية المشتركة العميد مختار النقاصة تفاصيل الترتيبات الأمنية العاجلة لفتح الطريق الساحلي التي اعتمدتها اللجنة في وقت سابق اليوم.

أوضح في تصريح إلى قناة «ليبيا الأحرار»، الخميس، أن « الترتيبات الأمنية العاجلة تبدأ في المرحلة الأولى بسحب كل قوات الجيش الموجودة والمساندين له والمرتزقة والمقاتلين الأجانب لمسافة 5 كيلو متر جنوب الطريق الساحلي».

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وأضاف أن «ترتيبات المرحلة الثانية تشمل  سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المثلث الممتد من بلدة سوكنة في بلدية الجفرة جنوبا إلى بوابة ابوقرين غربا وبوابة بن جواد شرق إلى طرابلس وبنغازي».

واختتمت في وقت سابق اليوم أعمال الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها الدائم في مدينة سرت ضمن الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة التي استمرت ثلاثة أيام.

ونفى النقاصة منع طائرة وفد الوفاق من الهبوط في مطار القرضابية بسرت، وقال «نحن من طلبنا الهبوط في مهبط السدرة لأن تأمينه يخضع قوات من الجيش والشرطة الليبية».

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