«بلدي مصراتة» يعلن عودة العمل في بوابة الدافنية وفتح الطريق الساحلي

شعار بلدية مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي مصراتة عودة العمل في بوابة الدافنية غرب المدينة، بعدما «أغلقها عدد من الجرحى وأسر الشهداء والمفقودين» لعدة ساعات مساء أمس الأحد.

وتواصل المجلس مع ممثلين عن المحتجين في مقره، واستمع إلى مطالبهم، ونتج عن الاجتماع «الاتفاق على إعادة فتح الطريق الساحلي وإزالة السواتر الترابية عليه»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وقرر المجلس تشكيل لجنة «تضم مندوبين عن الجرحى وأسر الشهداء والمفقودين وعضو عنه» للتواصل مع الجهات المختصة في حكومة الوفاق لحل المشكلات التي يعانون منها.