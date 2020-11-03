عميد بلدية بني وليد يتابع التجهيزات الأخيرة لافتتاح مختبر «PCR»

عميد بلدية بني وليد المكلف يتفقد المقر المخصص لمختبر «PCR» للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، 3 نوفمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)

أجرى عميد بلدية بني وليد المكلف، الدكتور يونس لعزوزي، زيارة للمقر المخصص لمختبر «PCR» للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» رفقة رئيس لجنة الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد هشام فتحي زغبان؛ للوقوف على التجهيزات الأخيرة لافتتاح المختبر الطبي المخصص لجهاز «PCR».



وأشاد العميد المكلف بجهود فرق التقصي والاستجابة السريعة بني وليد لـ«عملهم المتواصل» من أجل تقصي حالات الاشتباه وحصر المخالطين لمنع انتشار تفشي الوباء بصورة واسعة داخل بني وليد، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بني وليد بموقع «فيسبوك».

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وأعلن رئيس لجنة الطوارئ الصحية أن افتتاح المختبر سيكون بداية الأسبوع المقبل، وسيكون العمل داخل المختبر على مدى 24 ساعة يوميًّا.

عميد بلدية بني وليد المكلف يتفقد المقر المخصص لمختبر «PCR» للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، 3 نوفمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)