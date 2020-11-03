الصليب الأحمر: تشغيل محطة مياه حي الجزيرة بمصراتة قريبا

محطة مياه حي الجزيرة بمصراتة, (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، أن محطة المياه التي تخدم حي الجزيرة بمصراتة سيتم تشغيلها بالكامل قريبا، مشيرة إلى الانتهاء من صيانة الجزء الأول من المحطة وتركيب 5 مضخات.

وقالت اللجنة، الإثنين، إنه يجري العمل على تركيب المولد ولوحة التحكم والتوصيلات الكهربائية اللازمة للتشغيل.

وأشارت إلى أن نحو 20 ألف شخص من سكان حي الجزيرة في مصراتة يعانون من تعسر في إمدادات المياه.

وأوضحت أن المحطة التي تزود حي الجزيرة بالمياه، كانت تعمل بمضخة واحدة فقط لعطل باقي المضخات منذ فترة طويلة، فيما قامت اللجنة بتزويد المحطة بـ8 مضخات حديثة وقطع الغيار اللازمة للتشغيل وضخ المياه.

ونشرت اللجنة الإثنين، صورا تظهر «نقص الإصلاحات والاستثمارات على البنى التحتية للمياه نتيجة النزاع في ليبيا»، كما نشرت صورا لمحطة المياه التي تخدم حي الجزيرة، معلقة عليها بأنها تظهر «التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركة المياه في مصراتة».