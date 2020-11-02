«داخلية الوفاق» تعلن إعادة 118 مهاجرا إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 05:27 مساء
مهاجرون أعيدوا إلى ليبيا. الأحد 1 نوفمبر 2020. (لقطة من فيديو بثته وزارة الداخلية لعملية الانقاذ)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، إعادة 118 مهاجرا غير شرعي إلى ليبيا كانوا على متن قوارب تقلهم في عرض البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «الزورق البحري (P300) التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن صباح يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020م، من ضبط قوارب لمهاجرين غير شرعيين على متنهم (118) من جنسيات مختلفة».

وأوضحت الوزارة أن من بين المهاجرين الذين جرى إعادتهم «6 نساء وطفل»، مؤكدة «تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة الإغاثة الدولية».

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تأتي «في إطار رفع درجة الاستعداد للإدارة العامة لأمن السواحل وقيامها بتسيير دوريات بحرية مكثفة، وذلك بغرض تأمين الساحل البحري من أي اختراق أمني ومكافحة كافة انواع التهريب والتسلل والأعمال غير القانونية في المياه الإقليمية الليبية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير الشرعية وضبطها».

- إعادة أكثر من 370 مهاجرا إلى ليبيا بعد اعتراضهم من قبل خفر السواحل

كانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت عبر حسابها على موقع «تويتر» مساء أمس الأحد، اعتراض أكثر من 370 مهاجرًا غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا من قبل خفر السواحل، مشيرة إلى أن موظفيها كانوا في الموقع لتقديم المساعدة الطارئة اللازمة.

وأضافت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفاء مسيهلي عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن المهاجرين كانوا يستقلون «ستة قوارب على متنها رجال ونساء وأطفال حاولت عبور البحر الأبيض المتوسط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية» لكن تم اعتراضم وأُعيدوا إلى ليبيا.

ماهجرون أعيدوا إلى ليبيا. الأحد 1 نوفمبر 2020. (لقطة من فيديو بثته وزارة الداخلية لعملية الانقاذ)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أداء العملات الدولية خلال أكتوبر: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام ...
ليبيا
صراعات الشرق الأوسط تفقد روبرت فيسك
دولى
أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي
دولى
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
التعداد السكاني في الصين: 7 ملايين عامل يشاركون في الإحصاء
اقتصاد
كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الإعصار «غوني» يضرب الفلبين ويحصد أرواح عشرة أشخاص (فيديو)
دولى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
فصل مدرس بلجيكي من العمل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
دولى
رئيس «إيني»: 2025 ذروة إنتاجنا للنفط وبعدها سنتحول تدريجيا للطاقة المتجددة
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إضافة ميزات جديدة لتطبيق «يوتيوب»