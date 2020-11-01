إعادة أكثر من 370 مهاجر إلى ليبيا بعد اعتراضهم من قبل خفر السواحل

موظفان من المنظمة الدولية للهجرة خلال استقبال المهاجرين بعد إعادتهم إلى ليبيا. (المنظمة الدولية للهجرة)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن اعتراض أكثر من 370 مهاجراً غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا من قبل خفر السواحل، اليوم الأحد، وفق ما نشرته عبر حسابها على موقع «تويتر».

وأضافت المنظمة في تغريدتها قائلة أنه «بينما كان موظفو المنظمة الدولية للهجرة في الموقع لتقديم المساعدة الطارئة اللازمة، فإننا نؤكد أن ليبيا ليست ميناء آمنًا».

وقالت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفاء مسيهلي عبر حسابها على موقع «تويتر» إن المهاجرين كانوا يستقلون «ست قوارب على متنها رجال ونساء وأطفال حاولت عبور البحر الأبيض المتوسط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية» لكن تم اعتراضم وأعيدوا إلى ليبيا.

وأكدت مسيهلي أن المهاجرين «تم نقلهم جميعًا إلى الاحتجاز التعسفي».

ولم تذكر مسيهلي ولا المنظمة الدولية للهجرة عن مكان إنزال المهاجرين واحتجازهم في ليبيا.

موظفان من المنظمة الدولية للهجرة خلال استقبال المهاجرين بعد إعادتهم إلى ليبيا. (المنظمة الدولية للهجرة)