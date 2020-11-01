بالصور.. 4983 طالبا وطالبة يبدؤون امتحانات الشهادة الثانوية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 12:48 مساء
امتحانات الشهادة الثانوية في سبها, 1 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)

بدأ اليوم الأحد، 4983 طالبا وطالبة، باللجنة المركزية سبها، امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019/2020، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ونشرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، صورا اليوم تظهر متابعة امتحانات الشهادة الثانوية من داخل أحد مقار اللجان الامتحانية بـ«بنت بيّة» التابعة للجنة المركزية سبها.

«تعليم الوفاق»: انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية لـ70.4 ألف طالب

وبدأت اليوم الأحد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019- 2020 في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقد عدد من المسؤولين في الوزارة المراكز الامتحانية، إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 70 ألفا و464 طالبا، موزعين إلى 54 ألفا و504 طلاب في القسم العلمي، و15 ألفا و703 طلاب في القسم الأدبي، بينما عدد طلاب التعليم الديني 247 طالبا، ودبلوم المعلمين عشرة طلاب فقط.

امتحانات الشهادة الثانوية في سبها, 1 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)
امتحانات الشهادة الثانوية في سبها, 1 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)
امتحانات الشهادة الثانوية في سبها, 1 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)
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