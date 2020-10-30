«مكافحة الأمراض»: 972 إصابة جديدة بكورونا و819 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 02:31 مساء
جانب من عملية فصل بلازما دم أحد المتعافين من كورونا بمختبر لمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 819 حالة شفاء، و16 حالة وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «235» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم 3875 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 2903 عينات، وإيجابية 972 عينة موزعة بواقع 760 عينة جديدة، و212 مخالطة.

وتوزعت العينات التي تسلم المركز بواقع 1330 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و484 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و1270 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، وعشر عينات من مختبر المركز المرجعي زليتن، و26 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و63 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و200 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

إضافة إلى 143 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و45 عينة من مختبر فرع المركز الوطني غريان، و72 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سرت، و32 عينة من مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن، و200 عينة من مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد في ليبيا إلى 60 ألفا و628 حالة بينها 25 ألفا و412 حالة نشطة، و34 ألفا و369 حالة شفاء، فيما توفي 847 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في البلاد مارس الماضي.

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