«الليبية للإعلام المستقل» تطالب بإطلاق المصور الصحفي صلاح منبيه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 10:23 مساء
لصحفي المصور صلاح منبيه الزوي. (المنظمة الليبية للإعلام المستقل)

استنكرت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، اليوم الخميس، القبض على الصحفي المصور صلاح منبيه الزوي، يوم الثلاثاء، في أجدابيا، مطالبة بإطلاقه. 

وقالت المنظمة في بيان إن «جهاز الأمن الداخلي بمدينة أجدابيا ألقى القبض على الزوري الثلاثاء»، مجددة القول إن «القبض في قضايا الصحافة والإعلام لا يتم إلا بعد أخذ الإذن من الهيئة المختصة بالإعلام»، معتبرة أن «تجاوزات هذا الجهاز غير القانونية تتكرر في غياب تام لمحاسبة الأجهزة الأمنية على خروقاتها المستمرة للقانون».

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ونوه البيان إلى «تعرض عديد المعارضين السلميين بمن في ذلك الصحفيون إلى محاكمات عسكرية جائرة وحكم على بعضهم بالإعدام أو بالسجن لسنوات طويلة»، مشيرًا إلى أن «المنظمة الليبية للإعلام المستقل وثقت «33 حالة اعتقال تعسفي، منهم 11 امرأة تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في بنغازي».

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