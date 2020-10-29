تسجيل 49 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 09:49 صباحا
مركز مصراتة الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة في وقت متأخر الأربعاء، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إضافة إلى شفاء 43 حالة من الفيروس.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لـ238 عينة، حيث تبين سلبية 189 عينة، وإيجابية 49 عينة، إضافة إلى شفاء 43 حالة من الفيروس، حسب الإيجاز اليومي المنشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

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إلى ذلك، أعلنت اللجنة سحب 290 مسحة أنفية بلعومية موزعة بواقع 254 مسحة أنفية بلعومية تم إرسالها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و36 مسحة تم إرسالها لفرع مصراتة. وأشارت إلى سحب 254 مسحة داخل مقر فريق الرصد والتقصي و36 مسحة من خارجه.

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