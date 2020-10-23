85 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة والحصيلة ترتفع إلى 4455 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 11:55 مساء
سرير في مركز العزل الثاني بمصراتة، 16 أبريل 2020، (لجنة مجابهة كورونا ببلدية مصراتة)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الجمعة، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبهذا الإعلان، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة إلى 4455 حالة، بينها 1206 حالات نشطة، و3128 حالة شفاء، فيما توفي 121 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

- نقل مقر فريق الرصد والتقصي في مصراتة

وحلت مصراته بتسجيلها 85 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ثانية ضمن قائمة المدن الأكثر تسجيلًا لإصابات الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة والتي بلغت 764 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم «228».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة تطالب الجهات الفاعلة في ليبيا بدعم تنفيذ وقف إطلاق النار بـ«حسن...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن توقيع اللجنة العسكرية «5+5» اتفاق وقف إطلاق نار دائم
ليبيا
مصير الدوري الليبي ما زال مجهولاً.. ومخاوف من اندلاع أزمة كبيرة
رياضة محلية
المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن.. اتهامات شخصية وجدل حول صناعة النفط والعنصرية
دولى
«ريمديسيفير» يصبح أول عقار يحصل على ترخيص أميركي «كامل» لعلاج «كورونا»
دولى
استقالة جماعية لأعضاء الإخوان المسلمين في مصراتة وحل فرع التنظيم بالمدينة
ليبيا
باشاغا: وزارة الداخلية رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة عن جهات رسمية
ليبيا
بطريقة طريفة.. فتيات يلفتن النظر لمشكلة في شوارع مدينتهن
منوعات
«المركزي» في بنغازي يرصد إهمالا في أنظمة الرقابة داخل مصارف المنطقة الشرقية
ليبيا
لأول مرة سفيرة للسعودية في مملكة النرويج
عربى
أوباما: ترامب لطخ سمعة أميركا الطيبة
دولى
أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف أكثر الأماكن خطورة للإصابة بـ«كورونا»