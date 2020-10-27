رئيس هيئة المعلومات يعد بالتنسيق والشراكة مع مؤسسات الدولة لتطوير القطاع

اجتماع أمين عام مجلس الوزراء مع لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات. الثلاثاء 27 أكتوبر 2020. (إدارة التوصل والإعلام)

وعد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات، الدكتور عبدالرؤوف علي البيباص، بالتنسيق والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لتطوير قطاع المعلومات، والاستفادة من المشاريع الوطنية التي تنفذها بما يلبي الطموحات والتوجهات الوطنية في مجال المعلوماتية.

جاء ذلك خلال زيارة أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، الطاهر عامر، اليوم الثلاثاء، إلى مقر فرع الهيئة العامة للمعلومات بمنطقة رأس حسن رفقة مدير عام مراكز المعلومات برئاسة الوزراء المهندس صلاح المجدوب، حيث كان في استقبالهما رئيس لجنة إدارة الهيئة الدكتور عبدالرؤوف علي البيباص، وأعضاء لجنة الإدارة واللجنة العلمية الاستشارية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والمشاريع.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الطاهر اطلع خلال الزيارة على الخطط والمشاريع الاستراتيجية الوطنية التطويرية القائمة والمستقبلية التي تقوم بها الهيئة العامة للمعلومات في سبيل النهوض بقطاع المعلومات والأهداف المرجوة منها.

وثمن أمين عام مجلس الوزراء خلال اللقاء جهود العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن الهيئة تعد أحد أهم الركائز لدعم ديوان مجلس الوزراء وآلية صنع القرار لما لها من أهمية في توفير المعلومة الدقيقة، مبرزاً حرصه على متابعة ما يحدث في الهيئة من تطور وما تقوم به من نشاطات في سبيل النهوض بقطاع المعلومات.

وأضافت إدارة الإعلام والتواصل أن لقاء عامر ومسؤولي الهيئة العامة للمعلومات جرى خلاله عرض أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة ومنها مشروع إعداد دليل المؤشرات الوطنية، ومشروع تدقيق ومراجعة وإدارة قاعدة البيانات الوطنية، ومشروع نشر وتعزيز ثقافة التبادل البيني للبيانات وفق رؤية استراتيجية التنمية2030،ـ مشيرة إلى أن جميع هذه المشاريع أحرزت الهيئة العامة للمعلومات فيها «تقدماً كبيراً»

كما استعرض اللقاء خطة عمل الهيئة العامة للمعلومات المستقبلية فيما يتعلق بمشروع إعداد السياسة الوطنية للمعلومات، والتي من شأنها أن تسهم في تهيئة البيئة الملائمة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في ليبيا، بحسب إدارة التواصل والإعلام.

وأشارت إدارة التواصل والإعلام إلى أن أمين عام مجلس الوزراء قام أثناء الزيارة رفقة رئيس لجنة إدارة الهيئة بجولة داخل مركز مشاريع النظام الوطني للمعلومات، استمع خلالها إلى شروح وافية من قبل القائمين على المركز حول سير العمل به.

اجتماع أمين عام مجلس الوزراء مع لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات. الثلاثاء 27 أكتوبر 2020. (إدارة التوصل والإعلام)

اجتماع أمين عام مجلس الوزراء مع لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات. الثلاثاء 27 أكتوبر 2020. (إدارة التوصل والإعلام)