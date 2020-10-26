عقيلة يبحث مع سفير أميركا لدى المغرب دعم وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 10:41 صباحا
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال زيارته المغرب، 24 أكتوبر 2020، (وال بنغازي)

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع السفير الأميركي لدى المغرب ديفيد فيشر، آليات دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وإخراج المرتزقة.

وتناول عقيلة مع السفير سبل دعم منتدى الحوار السياسي، حسب تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الإثنين.

يذكر أن وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركين في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بجنيف، توصلا يوم السبت الماضي، إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا، يتضمن في أحد بنوده خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال 3 أشهر من تاريخ عقد الاتفاق.

ومن جانبه أكد السفير الأميركي التزام الولايات المتحدة بدعم العملية السياسية في ليبيا ووقف إطلاق النار الدائم.

يذكر أن عقيلة توجه إلى المغرب السبت الماضي، لإجراء مناقشات حول الحوار الليبي والمصالحة، رفقة نائب رئيس مجلس النواب احميد حومة، ووزير الخارجية في الحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج.

والأربعاء الماضي، زار رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له المغرب وبحث مع وزير الخارجية المغربي مسارات الحوار السياسي الليبي التي تستضيفها المغرب وسبل إنجاحها.

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