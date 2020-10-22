المشري: نبحث تفعيل ما اتفقنا عليه في بوزنيقة بشأن المناصب السيادية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 10:45 صباحا
المشري وبوريطة في مؤتمر صحفي بالرباط، 22 أكتوبر 2020، (مجلس الدولة)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن المتحاورين في مدينة بوزنيقة أنهوا مساحة كبيرة من الخلافات، واتفقوا على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية، معقبا: «نبحث الآن كيفية تفعيل ما تم الاتفاق عليه».

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط، حسب صفحة مجلس الدولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الاتفاق سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي والأمني
وأشار المشري إلى أن الاتفاق «سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي للدولة، وسيعيد الأمن للوصول لحلول نهائية»، مشيرا إلى أن كل اللقاءات أكدت أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها، وهي جزء من الإعلان الدستوري في ليبيا.

ولفت إلى أن آخر قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالمسألة الليبية والتمديد لمهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم بها «أكد مرجعية الاتفاق السياسي».

وأكمل: «نعمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق، المتعلقة بسبعة مناصب سيادية، وكيفية الذهاب للانتخابات، ونعتقد أننا بدأنا نسير بمساعدة أشقائنا المغاربة في الطريق الصحيح لإنهاء المرحلة الانتقالية».

يذكر أن وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى، أكدا في بيان مشترك، خلال اختتام الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، «التوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
«مفقود» يبحث عن آلاف الضائعين في الحرب الأهلية اللبنانية (فيديو)
ثقافة وفن
برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
ادرينالين لايت (Adrenaline Lite) .. مع كازو
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم