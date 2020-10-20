معيتيق يبحث تذليل العقبات أمام المجلس البلدي «وادي عتبة» لتقديم الخدمات للمواطنين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 04:49 مساء
معيتيق، مع أعيان وحكماء وأعضاء المجلس البلدي «وادي عتبة»، 20 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الثلاثاء، أهم المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين ببلدية وادي عتبة في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء معيتيق، مع أعيان وحكماء وأعضاء المجلس البلدي «وادي عتبة»، الذين استعرضوا أمامه هذه المشاكل والصعوبات.

وطالبوا خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بضرورة الاهتمام بالتعليم العالي وقطاعي الصحة والأمن، حسب بيان للحكومة الموقتة اليوم.

وأكد معيتيق العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المجلس البلدي، حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

معيتيق، مع أعيان وحكماء وأعضاء المجلس البلدي «وادي عتبة»، 20 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)
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