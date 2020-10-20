طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها بنغازي وزوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 01:01 مساء
عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 957 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، منها 533 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت بنغازي ثانيًا بـ107 حالات، ثم زوارة بـ74 حالة، و66 حالة في مصراتة، و30 حالة في كل من الزنتان والعجيلات، و24 حالة في الزاوية المركز، و18 حالة في نسمة، و11 حالة في القره بوللي، و10 حالات في وادي زمزم وأبونجيم، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 9 حالات في زليتن، و7 حالات في القلعة، و6 حالات في كل من العوينية ومسلاتة، و4 حالات في كل من الكفرة وغدامس، و3 حالات في كل من غريان وجنزور، وحالتين في كل من طبرق والمرج والخمس، وحالة واحدة في كل من الزاوية الغرب والجميل والحرابة والماية ورقدالين والرجبان.

وتماثل للشفاء 570 مصابًا، بينهم 494 حالة في طرابلس، و4 حالات في العجيلات، و10 حالات في صرمان، و9 حالات في الحرابة، وحالتين في نالوت، و20 حالة في صبراتة، و8 حالات في الزاوية المركز، و5 حالات في غريان، و11 حالة في الكفرة، و6 حالات في وادي زمزم وأبونجيم، وحالة في الزنتان.

في حين توفي 14 آخرون منهم 4 حالات في العجيلات، وحالة في كل من رقدالين والخمس وبني وليد ومصراتة وزليتن، و3 حالات في صبراتة، وحالتان في الزاوية المركز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منعا للتشويش.. «الميكروفونات» ستقطع عن ترامب وبايدن خلال المناظرة الأخيرة
دولى
ترامب يهاجم فاوتشي وفريقه من جديد ويصفهم بـ«الأغبياء»
دولى
جريمة تهز الرأي العام في العراق.. أم ترمي أطفالها في نهر دجلة (فيديو)
عربى
برشلونة يبدأ دوري الأبطال بشبح الكارثة
رياضة عالمية
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
كتلة فزان النيابية تعلن مقاطعة جلسة «النواب» في بنغازي المقررة غدا
ليبيا
ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
بالفيديو: أحمد أبايزيد يعيد إحياء «وين ع رام الله»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(فيديو) «رجل فلوريدا» يتحرك بشكل يشعل الإنترنت