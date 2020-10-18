كتلة فزان النيابية تعلن مقاطعة جلسة «النواب» في بنغازي المقررة غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 11:02 مساء
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الاثنين، 3 فبراير 2020. (أرشيفية: موقع المجلس على الإنترنت)

أعلنت كتلة فزان النيابية، مساء اليوم الأحد، مقاطعته جلسة مجلس النواب المقرر عقدها غدا الإثنين في مدينة بنغازي، والتي دعت إليها رئاسة المجلس في وقت سابق اليوم الأحد، مستغربا ما اعتبره «الدعوة المفاجئة من قبل رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة اعتيادية».

وقالت الكتلة في بيان صدر، مساء اليوم، إن «هذه الدعوة تأتي بعد غياب طويل عن الانعقاد رغم حجم الاستحقاقات التي أمام المجلس»، و«بصفة جلسة عادية ودون جدول أعمال وكأنه كل ما يحدث بالبلاد وما حدث بالمجلس من انقسام غير كاف للحديث عن جلسة استثنائية تعيد للمجلس لحمته ووحدته وإرادته الجماعية الممثلة لكل البلاد».

وأعلنت الكتلة بناء على ذلك، مقاطعة الجلسة التي دعت إليها رئاسة المجلس، التي طالبتها أيضا بتوجيه جهودها لإعادة التئام مجلس النواب وتوحيده والدعوة لجلسة لهذا الغرض.

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ودعت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق اليوم، أعضاء المجلس لحضور جلسة غدا الإثنين في مدينة بنغازي، من دون توضيح أجندة الأعمال، أو سبب الدعوة لها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن «تجمع الوسط النيابي» مقاطعته للجلسة، واتهمت رئاسة المجلس  المقرر عقدها غدا الإثنين في مدينة بنغازي، وقال «إن عدم اكتراث الرئاسة بإعادة المجلس للعمل بنصابه القانوني يجعلنا نشعر بأن الرئاسة راضية بهذا الجمود والانقسام الحاصل بالمجلس حتى تتفرد بإرادة المجلس وقراره»، مدللا على ذلك بقيام الرئاسة بتشكيل لجان واتخاذ قرارات باسم المجلس «دون أن تعقد جلسات أو يستشار النواب».

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