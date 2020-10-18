عماري زايد يبحث الاحتياجات العاجلة لمراقبة تعليم القرضة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 05:05 مساء
وزير التعليم في حكومة الوفاق عماري زايد، 1 أكتوبر 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد أوضاع مراقبة تعليم القرضة وما تحتاجه من دعم عاجل في الصيانة والتجهيزات.

وبحسب بيان لوزارة التعليم اليوم، التقى عماري زايد مراقب تعليم القرضة عزيزة امحمد أبوخزام، بحضور مستشار الوزير عبدالفتاح الفاضلي.

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وأكد عماري زايد لأبوخزام أن وزارة التعليم لن تبخل بما لديها من إمكانات في دعم هذه المراقبة الوليدة، كما عبر عن فخر الوزارة واعتزازها بوجود امرأة أخرى من «الجنوب الحبيب» على هرم مراقبة التعليم.

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