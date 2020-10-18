«تعليم الوفاق»: تشكيل فريق لتقييم ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية

شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق تشكيل فريق لتقييم ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية برئاسة الدكتورة فوزية علي بن غشير.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن الفريق سيضم في عضويته الدكتور محمد عبدالعاطي شعبش، والدكتور علي محمد بن حسين، وسعاد علي عقيلة، ومحمد عبدالرحمن الهنشيري ومحمد الصيد قريفة وزكريا محمد بالنور، وهيثم محمود السالمي، وستكون أسماء الهادي التقازي عضوا ومقررا.

وأوضح البيان أن فريق العمل سيختص بالتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العلمية الاستشارية العليا لمكافحة جائحة «كورونا» المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 252 لسنة 2020، في كل النشاطات التعليمية، والتأكد من جاهزية المؤسسات التعليمية من الناحية الوبائية لإجراء الامتحانات وبداية العام الدراسي، وتقديم ما يلزم من توصيات بالخصوص.

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كما تختص اللجنة بمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس «كورونا» في المدارس أثناء الدراسة والامتحانات وتقديم التقارير الوبائية والأسبوعية للجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم، وإقامة دورات تدريبية في البرامج الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا» لمديري وموظفي مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية.

ويشمل اختصاص الفريق تعميم الدليل الاسترشادي الإجرائي الوبائي المعتمد من قبل اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة «كورونا»، وتأكيد تنفيذ ما جاء به.

وشدد القرار على مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بمراقبات التعليم، والتعاون والتنسيق مع الفريق وتقديم كل ما يتطلبه من بيانات ومعلومات لها علاقة مباشرة بتنفيذ مهامه، كما أن للفريق حق الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به في سبيل إنجاز مهامه.

ووفق القرار سيعمل الفريق تحت إشراف وتوجيه اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة المشكلة بموجب قرار وزير التعليم رقم 509 لسنة 2020.

ويلتزم الفريق بتقديم تقرير أسبوعي للجنة الاستشارية العلمية بوزارة التعليم، وكذلك تقديم تقارير استثنائية في حال تكشفت له أي حالات طارئة تتطلب استشارة علمية عاجلة.