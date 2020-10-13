«تعليم الوفاق»: منح فرصة أخرى للطلاب المتخلفين عن امتحانات التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 10:22 صباحا
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق منح فرصة أخرى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي المتخلفين عن حضور امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام المرحلة في المواد المقرر إجراؤها وتقييمها داخل المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك بناء على تعليمات وزير التعليم محمد عماري زايد، و«مراعاة للظروف العديدة التي تحيط بالعام الدراسي الحالي»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق، أشاد مدير المركز السيد أحمد مسعود، في كتاب إلى مراقبي التعليم بالبلديات، بجهودهم في إنجاح سير امتحانات الصف التاسع للعام الدراسي 2019 - 2020، في المواد المقرر تنفيذها في المؤسسات التعليمية، وتحت إشراف معلم المادة المختص.

ووجه باتخاذ الإجراءات بشأن متابعة سير هذه الامتحانات، ومنح فرصة استثنائية للإعادة للتلاميذ الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان في موعده.

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