أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

استقرت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام العملة الليبية، اليوم الأحد.

وبدأ الدولار التعامل اليوم عند سعر 6.18 دينار، وهو نفس السعر الذي تعاملت عليه أمس، لكن سعر العملة الأميركية ظل أعلى من سعره قبل أسبوع، عندما بلغ 6.13 دينار بداية الأسبوع الماضي.

الدولار يتراجع أمام الدينار لكنه ظل أعلى من سعره قبل أسبوع

كما استقرت العملتان الأوروبية والبريطانية، إذ بدأ اليورو التعامل عند 7.14 دينار، واستقر الجنيه الاسترليني عند 7.85 دينار اليوم.

ولم تشهد العملة التركية تغيرًا أيضا، إذ استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.78 دينار، وكذلك العملة التونسية عند 2.24 دينار اليوم.