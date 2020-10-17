الدولار يتراجع أمام الدينار لكنه ظل أعلى من سعره قبل أسبوع

تراجعت العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام العملة الليبية في أول تعاملات الأسبوع اليوم السبت، مقابل آخر سعر سجلته، الخميس.

فقد بدأ الدولار التعامل اليوم عند سعر 6.18 دينار، بانخفاض أربعة قروش مقابل 6.22 دينار سجلها الأسبوع الماضي، لكن سعر العملة الأميركية ظل أعلى من سعره قبل أسبوع، عندما بلغ 6.13 دينار السبت الماضي.

كما تراجعت العملتان الأوروبية والبريطانية، إذ نزل اليورو إلى 7.14 دينار اليوم السبت، منخفضًا ثمانية قروش، مقابل 7.22 دينار، آخر سعر له نهاية الأسبوع الماضي.، لكن اليورو ظل أعلى على مستوى أسبوعي بفارق قرش واحد (6.13 دينار السبت الماضي).

كذلك فقد الجنيه الاسترليني 11 قرشًا، حين هبط إلى 7.85 دينار اليوم السبت مقابل 7.96 دينار الخميس، غير أنه بقي فوق مستواه الذي بلغه السبت الماضي (7.76 دينار) بزيادة تسعة قروش.

بينما لم تشهد العملة التركية تغيرًا، إذ استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.78 دينار، في المقابل انخفضت العملة التونسية إلى 2.24 دينار اليوم مقابل 2.26 دينار الخميس، لكنه على أساس أسبوعي، ظل أعلى من سعره البالغ 2.22 دينار السبت الماضي.