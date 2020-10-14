فرنسا ترحب بالقبض على «البيدجا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 11:34 مساء
على عبدالرحمن سالم إبراهيم ميلاد الملقب بـ«البيدجا». (الإنترنت)

هنأت فرنسا وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على إلقاء القبض على عبدالرحمن سالم إبراهيم ميلاد، الملقب بـ«البيدجا».

وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا خلال بيان اليوم، إنها تهنئ وزارة الداخلية الليبية بإلقائها القبض على المدعو عبدالرحمن ميلاد، تنفيذا لقرارات القضاء الليبي ولجنة العقوبات في مجلس الأمن للأمم المتحدة.

وتابعت أن «محاربة جرائم الاتجار بالبشر ضرورية في ليبيا وفي العالم».

«داخلية الوفاق» تعلن ضبط «البيدجا» لاتهامه بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين والوقود

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الداخلية بحكوة الوفاق، ضبط المدعو عبدالرحمن سالم إبراهيم ميلاد، الملقب بـ«البيدجا»، بناء على التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام، وعلى أمر الضبط والإحضار بحقه، فضلا عن صدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن.

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