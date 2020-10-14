«داخلية الوفاق» تعلن ضبط «البيدجا» لاتهامه بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين والوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 09:10 مساء
شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكوة الوفاق، ضبط المدعو عبدالرحمن سالم إبراهيم ميلاد، الملقب بـ«البيدجا»، بناء على التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط والإحضار بحقه، فضلا عن صدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تمكنت مديرية أمن طرابلس من ضبط المعني وإبلاغ مكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وما زال البحث جاريا لضبط وإحضار باقي المتهمين.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستعمل بكل حزم وجد لتطبيق القانون على الجميع، وبأن «يد العدالة ستطال جميع المطلوبين».

الصور يطالب بالقبض على عبدالرحمن سالم ميلاد لتورطه في تهريب الوقود

وفي 23 أبريل الماضي، وجه رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور رؤساء جهاز المخابرات والمباحث الجنائية والأمن الداخلي والردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بتكثيف عمليات البحث والتحري عن «عبدالرحمن سالم ميلاد» الملقب بـ«البيدجا» وإلقاء القبض عليه لتورطه في تهريب الوقود.

وقال الصور في كتاب مدون عليه «سري» واطلعت عليه «بوابة الوسط»، إن النيابة العامة أصدرت قرارها رقم (458) لسنة 2017 المؤرخ في 20 ديسمبر من ذات العام، و«الذي أمرت فيه الجهات الضبطية البحث والتحري وإلقاء القبض على عدد من المتهمين بارتكاب وقائع التهريب، ومنهم المتهم عبدالرحمن سالم ميلاد الملقب البيدجا».

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