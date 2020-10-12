شكشك يطالب مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بسرعة الرد على 6 نقاط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 07:31 مساء
رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء، بضرورة الرد على مكاتبات الديوان بالسرعة والوضوح اللازمين بشأن 6 نقاط، وفق ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الاثنين.

وطالب شكشك في خطابه الذي وجهه أمس الأحد، شركة الكهرباء بالرد وتوضيح «أسباب احتفاظ مجلس إدارة الشركة بموافقة الديوان بشأن منح الإذن بالتعاقد مع شركة (GE) تنفيذ شركة جالك، لإنشاء محطة توليد شرق طرابلس، من تاريخ 29 - 1 - 2019م إلى هذا التاريخ، دون توقيع العقد أو طلب إلغاء الموافقة».

ونوه شكشك إلى أن ديوان المحاسبة «يؤكد أن هذا التصرف يمثل شبهة ابتزاز يتحمل مسؤوليتها كل من كان طرفا فيها، بمن فيهم المدير العام الحالي للشركة، خاصة وأن هذا العقد لو نفذ في تاريخه لكان له دور في التخفيف من حدة الأزمة التي تمر بها ليبيا بشكل عام ومدينة طرابلس بشكل خاص».

ودعا شكشك شركة الكهرباء إلى توضيح «أسباب اختفاء عرض الوحدات المجرورة الذي عرض على الديوان في العام 2019، والتي كانت تستهدف إنتاج (624) ميغاوات»، وتوضيح أسباب «عدم الرد على كتاب الديوان رقم (2295 - 19) بشأن طلب عقد اجتماع بالخصوص، خاصة وأن هذه الوحدات على الرغم من الملاحظات الفنية بشأنها، إلا أن دخولها على الشبكة كان سيساهم في تخفيف حدة الأزمة، خاصة في المناطق التي تفتقر لمحطات التوليد، وتحملت عبئا كبيرا من الأزمة».

كما دعا شكشك شركة الكهرباء إلى تبيان «الإجراءات المتخذة تجاه شركة جيسكو، بسبب عدم التزامها ببنود عقد إنشاء محطة أوباري، وموافاة الديوان بما تم اتخاذه من إجراءات، وفقا لتوصيات الكتاب المشار إليه».

وكذلك تبيان «الإجراءات التي تم اتخاذها مع شركة سيمنس وشركة انكا، بشأن ضرورة البدء في تنفيذ مشروعي غرب طرابلس ومصراتة، خلال أجل أقصاه عشرون يوما تنتهي في27-9 - 2020». وأيضا «الإجراءات المتخذة بشأن طرح عقد صيانة وعمرة وحدات الرويس في عطاء عام أو مناقصة محدودة، مع عدم قبول أي مماطلة أو تسويف بهذا الخصوص».

وطالب رئيس الديوان شركة الكهرباء بتوضيح «أسباب التأخير في استكمال إجراءات التفاوض مع شركة الحديد والصلب في موضوع صيانة وتشغيل محطة كهرباء الشركة، والتي كانت تستهدف إضافة نحو 300 ميغاوات للشبكة العامة من هذه المحطات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
اليمين المتطرف المسلح.. التهديد الإرهابي الأول لأميركا في عهد ترامب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»