إجراء أول عملية جراحية في مستشفى بالخاثر القروي بعد افتتاحه رسميا

إجراء أول عملية جراحية في مستشفى بالخاثر القروي بعد افتتاحه رسميا, 10 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

أجريت السبت، بمستشفى بالخاثر القروي الذي يبعد عن طبرق في إتجاه الغرب 50 كم، أولى العمليات الجراحية بعد افتتاحه رسميا قبل أسبوع.

وقال المكتب الإعلامي لمستشفى بالخاثر القروي، إن الفريق الطبي العامل بالمستشفى تمكن من إجراء 3 عمليات استئصال مرارة عن طريق الفتح، وهي من العمليات الصعبة والتي أجريت بواسطة أخصائي الجراحة العامة الدكتور فتحي السنيني.

وأضاف المكتب أن السبت خصص للكشف عن الحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي لتخفيف العبء عن مركز طبرق الطبي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، كان قد افتتح مستشفي بالخاثر رفقة وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

إجراء أول عملية جراحية في مستشفى بالخاثر القروي بعد افتتاحه رسميا, 10 أكتوبر 2020. (الإنترنت)