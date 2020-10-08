إردوغان يعلق على تسجيل مذكرة الصلاحيات البحرية بين «الوفاق» وتركيا لدى الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 11:43 صباحا
إردوغان خلال حواره مع جريدة «بنينسيلا» القطرية، 8 أكتوبر 2020، (موقع الصحيفة الإلكتروني)

علق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا لدى منظمة الأمم المتحدة.

وقال إن الأمر أثبت أن هذه الخطوة «لم تطرح أي مشكلة من حيث القانون الدولي والممارسات الراسخة»، حسب حديثه في حوار مطول إلى جريدة «بنينسيلا» القطرية، اليوم الخميس.

وأشار إلى موقف بلاده الداعم حكومة الوفاق، مضيفا أن أنقرة لا يمكنها أن توافق على «الموقف العدائي» للإمارات حيالها، ولفت إلى أنها أكبر الداعمين لقوات القيادة العامة بـ«الأسلحة والذخيرة والتمويل».

اقرأ أيضا: «خارجية الوفاق»: تسجيل مذكرة التفاهم الليبية - التركية في سجل الأمم المتحدة رسميا

وأوضح أن وجود القوات المسلحة التركية في ليبيا «من أجل أنشطة التدريب والدعم»، متابعا: «ستنجح الشرعية في ليبيا.. إن الفرصة التي نشأت بفضل السلام القائم على الأرض نتيجة مبادرات تركيا، والتي ستحافظ على السلام والاستقرار في كل من ليبيا والمنطقة يجب ألا تضيع».

ووصل إردوغان الدوحة أمس الأربعاء في زيارة عمل، لتناول عدد من المواضيع التعاون الثنائية بين البلدين، حسب وكالة الأنباء القطرية «قنا».

كما جرت يوم الأحد الماضي، محادثات بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وإردوغان في أنقرة، اتفقا خلالها على «توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهة بين بنس وهاريس بشأن تعامل إدارة ترامب مع جائحة «كورونا»
دولى
تونس تتجه لفرض حظر التجول لاحتواء الموجة الثانية من جائحة «كورونا»
عربى
سحب مبلغ مالي ضخم ومخالفة اللوائح.. الشلماني يكشف كواليس مثيرة
رياضة محلية
الفوز بالرئاسة الأميركية يمر عبر مزارع البقر في ويسكونسن
عربى
أضرموا النار فيه.. ضبط المتهمين بقتل عامل أفريقي في تاجوراء
ليبيا
«تويتر» تضع ملصقا تحذيريا على تغريدة لترامب شبه فيها «كوفيد-19» بالإنفلونزا
دولى
ماذا قال اجتماع برلين بشأن ليبيا عن محادثات بوزنيقة والغردقة وعوائد النفط؟
ليبيا
«هز الشوق».. رحيل الشاعر الغنائي فرج المذبل
ثقافة وفن
«المركزي»: 13.45 مليار دينار لسداد الدين العام حتى سبتمبر
ليبيا
سميرة بوعزة عاملة النظافة بمستشفى الرازي.. رفضت المغادرة حتى تعافت آخر حالة ...
ليبيا
بالفيديو.. أستون فيلا يفضح ليفربول بسباعية تاريخية في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تشكك في مصداقية أعداد وفيات «كورونا» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا لا يزال معدل الوفاة بـ«كورونا» لغزا يحير العلماء؟